«А муж не ревнует?» Ковальчук выложила в сеть пикантное видео

Российская певица Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками закулисным видео, которое их очень взволновало. В кадре артистка готовится к выходу на сцену — молодой человек помогает ей прицепить к концертному платью звук. Однако делает это он крайне любопытно для зрителей — лезет под юбку бывшей солистке поп-группы «Блестящие». Ролик артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Я вообще мужчин выбираю только сугубо по имени. Если Алексей, то есть доступ к телу», — шутливо прокомментировала происходящее звезда.

Instagram @juliakovalchuk

Также Юлия поинтересовалась у подписчиц, а как они выбирают мужчин. Но ответа на ее вопрос не последовало — большинство поклонников отреагировало на видеоряд в ролике. В частности, они поинтересовались, как относится к такому ее муж — певец Алексей Чумаков.

«Что это он там делает......а?! Пока мужа рядом нет»;

«Куда полез :)»;

«Муж где? Он не ревнует?» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фолловеры Ковальчук не поняли, почему певице так важно одобрение Ксении Собчак.