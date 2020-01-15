«Какие части вы хотите потерять?»: The Times высмеяла «Мегсит»

Британское издание The Times довольно едко отреагировало на конфликт в королевской семье, который разгорелся между Елизаветой II и принцем Гарри из-за его отказа от ряда полномочий.

Журналисты газеты опубликовали карикатуру с изображением королевы Великобритании в образе палача, держащую в одной руке сумочку, а в другой внушительный топор возле плахи. Чуть поодаль стоит скорченный герцог Сассекский в костюме. За происходящим с кислыми лицами наблюдают принц Чарльз и герцог Филипп.

«Пожалуйста, скажите, какие куски вы хотите потерять?» — якобы вопрошает на карикатуре Елизавета II.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в королевской семье опасаются повторения истории принцессы Дианы с Меган и Гарри. По мнению обозревателя Роберта Хардмана, Елизавета II не может забыть происходившего с герцогиней Уэльской между разводом с принцем Чарльзом и трагической гибелью в 1996 году.