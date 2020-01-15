Украинский посол в США рассказал о «химии» между Трампом и Зеленским

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил об очень теплых отношениях между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, которые способствуют их дальнейшему развитию.

«Чувствуется, что между ними есть какая-то „химия“», — заявил в эфире украинского телевидения дипломат.

Ельченко добавил, что такой формат отношений очень вдохновляет и от того, насколько они будут личными, зависит очень многое.

При этом он отметил, что помощь со стороны более сильных США не должны быть односторонними. Наиболее важным для Украины показать Америке, что Незалежная всегда готова помочь, когда это необходимо, а не только может благодарить.

Владимир Ельченко был назначен послом Украины в США в конце прошлого года. Верительные грамоты американскому президент посол вручил 6 января 2020 года.