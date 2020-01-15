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Столица Ливана погрузилась в хаос: из-за погромов перекрыты главные магистрали

, 8:02 Эфирная новость 41

Для разгона толпы стражи порядка применили слезоточивый газ, но это лишь раззадорило протестующих.

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Фото, видео: ТАСС/ZEUS, 5-tv.ru

Столица Ливана Бейрут погрузилась в хаос. Демонстрации против коррупции с требованием экономических реформ быстро переросли в массовые беспорядки. Протестующие громят витрины магазинов и банков, забрасывают полицию камнями.

Для разгона толпы стражи порядка применили слезоточивый газ, но это лишь раззадорило протестующих. Перекрыты главные магистрали страны, в том числе основной погранпереход на границе с Сирией и трасса, которая связывает Бейрут с аэропортом. Так что покинуть Ливан теперь фактически невозможно.

Ранее погромщики потребовали от властей немедленно принять меры: премьеру страны дали 48 часов на формирование нового правительства. В противном случае участники акций протеста обещают перейти к еще более решительным действиям.

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