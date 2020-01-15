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  4. Видео с места хлопка газа в жилом доме Уфы

Видео с места хлопка газа в жилом доме Уфы

, 6:36 | Светлана Шевченко Видео 47

В результате ЧП пострадали три человека, включая одного ребенка.

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Фото, видео: МЧС России по Республике Башкортостан

Видео последствий хлопка газа в двухэтажном жилом доме в Уфе опубликовало МЧС по республике Башкортастан.

Как сообщалось ранее, в результате ЧП обрушился потолок. Под завалами оказались три человека, включая 15-летнего подростка. Все они были доставлены в больницы с травмами и ожогами.

Причины произошедшего установят дознаватели. Соседи говорят, что  в пострадавшей квартире проживали асоциальные люди. 

Спасатели полностью завершили работы на месте ЧП. 

Как сообщалось ранее, хлопок произошел ранним утром. Из пострадавшего дома самостоятельно эвакуировались 28 человек.

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