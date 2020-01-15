Видео с места хлопка газа в жилом доме Уфы

Видео последствий хлопка газа в двухэтажном жилом доме в Уфе опубликовало МЧС по республике Башкортастан.

Как сообщалось ранее, в результате ЧП обрушился потолок. Под завалами оказались три человека, включая 15-летнего подростка. Все они были доставлены в больницы с травмами и ожогами.

Причины произошедшего установят дознаватели. Соседи говорят, что в пострадавшей квартире проживали асоциальные люди.

Спасатели полностью завершили работы на месте ЧП.

Как сообщалось ранее, хлопок произошел ранним утром. Из пострадавшего дома самостоятельно эвакуировались 28 человек.