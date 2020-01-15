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В петербургском метро временно приостановлена возможность пополнения проездных билетов

, 10:33 | Алиса Маркова Срочная новость 16

По данным пресс-службы подземки Северной столицы, в системе возникла неисправность.

Фото: РИА Новости / Александр Гальперин

В петербургском метрополитене временно приостановлена возможность пополнения проездных билетов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы подземки Северной столицы.

Отмечается, что возникли неполадки в системе — нет связи с базой данных на всех станциях. В настоящее время специалисты стараются устранить неисправности. Позже стало известно, что система возобновила работу спустя несколько минут. Сейчас у пассажиров метрополитена вновь есть возможность пополнять карту Подорожник.

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