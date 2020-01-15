В петербургском метро временно приостановлена возможность пополнения проездных билетов

В петербургском метрополитене временно приостановлена возможность пополнения проездных билетов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы подземки Северной столицы.

Отмечается, что возникли неполадки в системе — нет связи с базой данных на всех станциях. В настоящее время специалисты стараются устранить неисправности. Позже стало известно, что система возобновила работу спустя несколько минут. Сейчас у пассажиров метрополитена вновь есть возможность пополнять карту Подорожник.