Двукратный чемпион «Формулы-1» попал в серьезную аварию на «Дакаре»

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо попал в серьезную аварию на ралли «Дакар» в Саудовской Аравии. Испанский гонщик не справился с управлением и перевернулся на Toyota Hilux во время спуска с песчаных дюн. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте соревнований.

Авария произошла на первых километрах гоночной трассы. В результате происшествия 38-летний автогонщик и его звездный штурман Марк Кома не пострадали. Автомобиль получил незначительные повреждения — было разбито лобовое стекло.

Команда заменила на Toyota одно колесо и выдавила треснувшее стекло. Экипаж продолжил движение в специальных защитных очках.

По итогам девяти этапов Фернандо Алонсо находился на десятой строчке в общем зачете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что португальский мотогонщик погиб во время седьмого этапа «Дакара».