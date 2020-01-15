  1. Пятый канал
  4. Двукратный чемпион «Формулы-1» попал в серьезную аварию на «Дакаре»

Двукратный чемпион «Формулы-1» попал в серьезную аварию на «Дакаре»

, 13:14 | Ниса Мурзанаева Видео 29

Испанец Фернандо Алонсо перевернулся на Toyota Hilux.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Panoramic, Instagram @hasansadadi

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо попал в серьезную аварию на ралли «Дакар» в Саудовской Аравии. Испанский гонщик не справился с управлением и перевернулся на Toyota Hilux во время спуска с песчаных дюн. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте соревнований.

Авария произошла на первых километрах гоночной трассы. В результате происшествия 38-летний автогонщик и его звездный штурман Марк Кома не пострадали. Автомобиль получил незначительные повреждения — было разбито лобовое стекло.

Команда заменила на Toyota одно колесо и выдавила треснувшее стекло. Экипаж продолжил движение в специальных защитных очках.

По итогам девяти этапов Фернандо Алонсо находился на десятой строчке в общем зачете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что португальский мотогонщик погиб во время седьмого этапа «Дакара».

Читайте также

+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.41
0.46 68.42
0.60
Гороскоп на 15 января: Венера в Козероге поможет изменить судьбу

Последние новости

13:40
Путин: Пять ядерных держав должны обеспечить безопасность на планете
13:32
Конор Макгрегор рассказал, как отпразднует победу над Дональдом Серроне
13:31
Что нужно знать об уходе за кошками?
13:24
Путин: Чиновники, судьи и депутаты не должны иметь иностранное гражданство
13:14
Двукратный чемпион «Формулы-1» попал в серьезную аварию на «Дакаре»
13:09
«Закупка канцтоваров»: Путин упрекнул чиновников в ситуации с жизненно важными лекарствами

Сейчас читают

Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 15 января
Могут видеть будущее: ТОП-3 знака зодиака с превосходной интуицией

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]