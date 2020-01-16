Крещенский сочельник 2020 года: дата, традиции и как его празднуют сегодня

Крещенский Сочельник — не просто день, предваряющий Крещение Господне. Издавна он занимал особое место в календаре крестьян. Сегодня о важности Сочельника вспоминают все реже. Можно подумать, будто он обладает меньшей значимостью, чем Крещение. Однако это ошибка.

5-tv.ru разобрался в истории и традиции крещенского Сочельника.

История Крещенского сочельника

Крещенский сочельник не имеет столь глубинную историю становления, как в случае с Крещением Господнем, который он предваряет. Сакральным этот день становился по сере распространения учения Христа по миру. Сегодня Крещенский сочельник — это день, когда верующие готовятся к празднованию основного торжества.

Тем не менее Крещенский сочельник наряду с преддверием Рождества имеет свой ряд традиций и обычаев. Дата празднования Крещенского сочельника привязана непосредственно к Крещению.

Дата Крещенского сочельника в 2020 году

Праздник отмечают вечером 18 января — в преддверии главного торжества. Слово сочельник происходит от сочива — каши, которую делали в канун Крещения. Однако настоящее торжество только впереди. А пока крестьянин готовится к празднованию Богоявления, которое также носит название Крещения Господня. Крещенский сочельник из года в год приходится на одну и ту же дату. В 2020-м торжество состоится 18 января.

Сочиво — главное блюдо Крещенского сочельника. Фото: globallookpress.com / Anatoly Prososov

Традиции празднования Крещенского сочельника

Крещенский сочельник является переходным периодом от святок к празднованию Крещения Господня. Крестьяне в этот день придерживаются строгого поста. На столе 18 января исключительно простая пища.

Отмечается, что религиозные тексты зафиксировали Богоявление, которое верующие отмечают 19 января. А вот канун этого праздника называется Крещенским сочельником и возник он в процессе распространения учения Христа по миру. Сегодня Крещенский сочельник — это важный день в жизни любого верующего человека. Преддверие Крещения Господня сопровождается традициями и народными приметами.

Традиции Крещенского сочельника

Приготовить сочиво.

Сочиво является главным блюдом Крещенского сочельника. Оно не противоречит посту, но при этом обладает ярко выраженным вкусом и удовлетворяет голод.

Освятить воду.

Считается, что святая вода обладает целебными свойствами.

Посетить литургию.

В Крещенский сочельник обязательно нужно посетить церковное богослужение. Священник в этот вечер читает древние пророчества из Ветхого завета о Христе.

Совершить водосвятие.

Вопреки распространенному мнению, окунаться в прорубь следует не только в день Богоявления, но и на Крещенский сочельник.

Целебные свойства набранной в крещенский период воды доказаны научным сообществом. Фото: ТАСС / Смирнов Владимир

Приметы Крещенского сочельника

Снегопад 18 января — к добру.

Если девушка омоется талой водой от крещенского снега, весь год у нее не будет проблем с кожей.

Собаки громко лают — жди хорошей охоты и рыбалки.

Метель в Крещенский сочельник говорит о том, что продолжаться она будет до самой Масленицы.

Как отмечают Крещенский сочельник сегодня

Из древних традиций празднования Крещенского сочельника до нас дошли разве что церковные богослужения. Что касается народных примет, то на них все реже обращают внимание в контексте подготовки к святому празднику. То же самое касается сочива: сегодня это блюдо встречается разве что на столах верующих.

На Крещенский сочельник, как и любой другой церковный праздник, необходимо посетить Церковь. Фото: ТАСС /Бобылев Сергей

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