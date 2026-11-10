«Нам всю дорогу Бог помогал»: жителей Белицкого эвакуировали российские бойцы

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Людей сначала выводили из города пешком, а затем пересаживали в машины и доставляли в безопасное место.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Российские военные эвакуировали мирных жителей Белицкого в ДНР

Не менее важная миссия, которую выполняют наши военные, это эвакуация гражданских. Мирных жителей Белицкого в ДНР сначала выводили пешком. По дороге защищали от ударов вражеских беспилотников. А потом сажали в машины и уже вывозили в безопасное место.

«Честно, нам всю дорогу Бог помогал. Я не ожидала, что так нам повезет, потому что с Родинского на Димитрова пешком шли. Это нам повезло, что мы машиной выехали», — рассказала одна из спасенных жительниц.

По словам спасенных, их жизнь под украинской властью превратилась в сущий кошмар. Улицам города были даны имена Бандеры, Шухевича и других националистов. 9 Мая запрещалось посещать памятники советским воинам. А в последние месяцы люди сидели в подвалах и просто ждали прихода российских войск.

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