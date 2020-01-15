Путин поручил правительству продолжать работу до формирования нового кабмина

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продолжать исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового кабмина. Об этом он сообщил после заявления премьер-министра о том, что правительство уходит в отставку.

«Я со своей стороны тоже хочу вас поблагодарить за все, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы, хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты», — сказал Путин на встрече с кабмином.

Глава государства добавил, что собирается ввести пост зампредседателя Совбеза и предложить этот пост Дмитрию Медведеву. По словам президента, это будет сделано в ближайшее время.

«Он всегда занимался этими вопросами и, с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности, я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами этого свойства», — добавил президент.

Медведев сказал, что считает правильным уход правительства в отставку на фоне необходимости внести «существенные изменения» в структуру власти.

«В этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — сказал премьер-министр.

Как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин в послании Федеральному собранию сказал о необходимости внести изменения в Конституцию РФ.