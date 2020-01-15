Ани Лорак приняла предложение руки и сердца от молодого продюсера?

Фото Ани Лорак с отдыха в Калифорнии встревожило ее подписчиков в Instagram. На снимке певица идет по улице Лос-Анджелеса. Внимательные фанаты заметили на ее безымянном пальце кольцо.

Любопытный предмет навел поклонников на мысль, их любимица сыграла тайную свадьбу с молодым продюсером лейбла Тимати Егором Глебом. Или, по меньшей мере, приняла его предложение руки и сердца.

Instagram @anilorak

О романе Лорак и 27-летнего Глебова заговорили вскоре после ее развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Сначала пара скрывала отношения, а потом начала публиковать общие фотографии.

«Что за кольцо на безымянном пальце? Замуж вышла?»

«Давай фото с Егором, мы очень ждем»;

«Любовь в городе ангелов», — откликнулась фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ани Лорак появилась на публике в прозрачном платье.