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Боярский рассказал о знакомстве с композитором Дунаевским

, 22:55 | Мия Субботина 33

Народный артист России празднует 15 января 75-летие.

Фото: ТАСС / Александр Демьянчук

15 января Народный артист РФ, композитор Максим Дунаевский празднует 75-летие. Актер театра и кино Михаил Боярский рассказал о своем знакомстве с композитором, пишет «Газета.RU».

По словам Боярского, впервые они встретились дома у музыканта, когда актер пришел к нему, чтобы разучивать песни к «Трем мушкетерам».

«Так начался наш творческий союз, тандем, я был потрясен его музыкой. Мне она безумно понравилась. Максима устраивало как я исполняю его песни, поэтому мы нашли общий язык очень быстро. Ну и с тех пор мы уже не расставались никогда», — делится воспоминаниями знаменитость.

Артист часто появлялся на съемках фильма о мушкетерах и репетировал музыкальные сцены вместе с актерами. Визиты композитора поддерживали рабочий дух на съемочной площадке.

Максим Дунаевский известен музыкальными композициями к советским фильмам «Д’Артаньян и три мушкетера», «Ах, водевиль, водевиль…», «Мэри Поппинс, до свидания», а также к мультфильмам «Летучий корабль», «Кошкин дом», «Пиф-паф, ой-ой-ой!».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в канун Нового года отметил 70-летний юбилей сам Михаил Боярский.

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