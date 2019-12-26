Сегодня отмечает юбилей — Михаил Боярский. Главному мушкетеру страны исполняется 70 лет. Человек с гитарой и в шляпе; истинный петербуржец и преданный футбольный фанат; артист, сыгравший сотню ролей в кино и спевший немало песен, стал по-настоящему народным.

Свой праздник петербургский Д’Артаньян будет отмечать в родном городе на сцене театра им. Ленсовета. Ян Воскресенский встретился с юбиляром.

Актеры классической школы. Под галдеж театральной молодежи — муж и жена, артист и его начальница: Михаил Боярский и художественный руководитель Лариса Луппиан единственные, кто повторяет роли, поглядывая в сценарии с пометками от руки. В спектакле по случаю юбилея играют едва ли не самих себя.

Именно здесь и началась эта история любви — Боярский и Луппиан нашли друг друга на сцене.

«Все случилось как в сказке. Так получилось, все это решается там, на небесах, не по нашей воле», — считает народный артист РСФСР Михаил Боярский.

«Хотя мы до этого виделись, друг на друга особого внимания не обращали. А вот в работе как-то вдруг увидели друг друга другими глазами. Наверное, говоря земным языком — судьба», — вторит супругу художественный руководитель театра им. Ленсовета Лариса Луппиан.

Трубадур не сразу приглянулся принцессе. Хотя Михаил Боярский был самым модным парнем в городе на Неве.

«Носил длинные волосы, обтягивающие джинсы. И вот этим даже отталкивал. Он казался чрезмерно красивым, ярким, и я думала, ну нет — этот мужчина не для меня», — вспоминает Луппиан.

Его самая первая роль вряд ли запомнились широкому зрителю. Юный Миша Боярский предупреждает детей об опасности спичек. Повзрослев он еще пару раз снимался в рекламе. Вот только ролики про слоисто-продольный пластик и ленинградскую мебель до покупателя не дошли. Из-за прически молодого артиста.

«Я получил 10 рублей и я был безумно счастлив, потому что я был начинающий артист, мне было все равно. Тем более, что эту рекламу никто никогда не видел. Это только сейчас стали раскапывать ее, чтобы подколоть меня», — делится воспоминаниями Михаил Боярский.

Его звездный час случился вот с этой гитарой в руках. Она уже давно без струн, только по инвентарному номеру вычислили — это она.

Но знакомый всем типаж оформился в фильме «Собака не сене». Здесь Боярский впервые надел шляпу. И не снимает ее до сих пор. Тот самый головной убор теперь реликвия «Ленфильма». И никто кроме первого хозяина надевать ее не имеет права.

«Это так ему шло и так ему самому понравилось, что вот и сегодня у нас Михаил Сергеевич — единственный в нашем городе джентльмен, который в шляпе», — говорит начальник цеха подготовки съемок киностудии «Ленфильм» Елизавета Пахомова.

Многие костюмы позже перекочуют в многосерийную историю про Д’Артаньяна. Это теперь ансамбль мушкетеров по другому и представить немыслимо, но ни гасконец, ни его сподвижники — вовсе не рассчитывали именно на эти роли.

«Мы с Михаилом Сергеевичем больше сорока лет друзья уже. Он мне понравился. Он был очень энергичный, симпатичный, веселый, остроумный. У него масса замечательных человеческих качеств, которые он сохранил, кстати говоря, до своего солидного возраста. В жизни совсем другой — нежели тот образ, в котором его воспринимает зритель», — отмечает народный артист РФ, заслуженный артист РСФСР Валентин Смирнитский.

С тех пор быть Боярским в городе на Неве невыносимо сложно. Он уже символ Петербурга. И не у всех хватает сил и такта не крикнуть во след что-нибудь «по-Д’Артаньянски».

«Тысяча чертей и канальи, позже зеленоглазое такси. Я к этому привык. Как мне кажется, у нас достаточно воспитанная публика в Санкт-Петербурге, в общем, это не часто бывает», — рассказывает Боярский.

А вот следующее поколение Боярских хорошо помнит детские потрясения от папиных фанатов.

«Постоянные телефонные звонки с молчанием. Это исписанные стены. Это чрезмерное внимание на улице, не всегда вежливое», — вспоминает сын артиста, депутат Госдумы РФ Сергей Боярский.

Казалось, все понимают, кто подхватит династию знаменитых артистов. Сын Михаила Боярского вырос за кулисами и на съемках, но роли распределились иначе.

«Так все непредсказуемо. Сережа был куда более артистичным, чем я. Сейчас, пожалуйста — политик. А я, наоборот, не выказывала желания быть на сцене. А сейчас все наоборот», — удивляется дочь кинозвезды, заслуженная артистка РФ Елизавета Боярская.

Глава знаменитого семейства в своей гримерке вдруг признается — уже за кадром — артист все-таки не мужская профессия. Лицедейство терпит ради семьи. А так и не скажешь. Сегодня ему снова терпеть аплодисменты в родном театре. Но своей судьбе он уже не раз успел шепнуть те самые слова. На французском от Боярского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор Боярского подтвердил слухи об уходе артиста со сцены.