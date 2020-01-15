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Трое вооруженных бандитов в розовых масках пытались ограбить банк в Петербурге

, 21:18 | Игорь Рязов 9

По информации 5-tv.ru, объектом интереса преступников стало отделение Райффайзенбанка на улице Савушкина.

Фото: DPA/TASS

Трое вооруженных бандитов в масках пытались ограбить офис Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Ограбление едва не произошло по адресу: улица Савушкина, дом 127. По предварительной информации, преступники были вооружены автоматами.

Лица грабители скрывали с помощью масок розового цвета. Остальная одежда была черной. Все трое худощавого телосложения; высокие — около 190 сантиметров.

На месте преступления работает кинолог с собакой и еще несколько человек.

В пресс-службе главка МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что преступление произошло 15 января примерно в 20:00. Сотрудники банка оказали грабителям сопротивление, после чего те скрылись ни с чем. Полиция ищет подозреваемых с целью их задержания.

Ранее 5-tv.ru сообщал о дерзком угоне Range Rover в Санкт-Петербурге. Для поимки злоумышленников полиция объявила план «Перехват».

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