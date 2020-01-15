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В Петербурге объявили план «Перехват» после дерзкого похищения Range Rover

, 17:23 | Валентин Черников 60

Двое неизвестных напали на водителя иномарки и под угрозой расправы завладели машиной.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Carsten Rehder

Полиция Петербурга объявила план «Перехват» после похищения Range Rover. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк.

Ранее двое неизвестных с предметом в руках, похожим на автомат, напали на водителя иномарки недалеко от вестибюля станции метро «Елизаровская» в Невском районе Северной столицы. Злоумышленники под угрозой расправы завладели внедорожником и скрылись на нем с места происшествия.

План «Перехват» предусмотрен для незамедлительного поиска автомобиля, который может быть связан с преступлением. По последней информации, Range Rover проследовал по Аннинскому шоссе на юге города, уточняет местный Telegram-канал «1703».

Ранее 5-tv.ru писал, что дерзкое ограбление салона сотовой связи в Петербурге попало на видео.

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