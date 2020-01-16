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«Врачи сделали все возможное» — Муж Таисии Повалий попал в больницу

, 5:22 | Светлана Александрова 35

Новогодние праздники Игоря Лихута провел в частной клинике и впервые за много лет не смог сопровождать супругу в поездке в Киев.

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Фото, видео: Instagram @tpovaliyofficial

Супруг и продюсер украинской певицы Таисии Повалий в новогодние праздники заставил поволноваться всю семью. Еще накануне Нового года у него возникли серьезные проблемы со здоровьем и новогодние праздники он был вынужден провести в больнице. Об этом сам Лихута рассказал интернет-порталу Дни.ру.

«Начало года я провел в больнице. Три дня в частной клинике мне кололи разные антибиотики, делал КТ и другие процедуры. Каждый день Тая меня проведывала. Лично поехала и купила все прописанные врачами лекарства, теперь строго следит, чтобы я вовремя принимал таблетки», — приводит издание слова продюсера.

При этом, по его словам, супруга успевала заниматься внуком и закончила работу над новым альбомом «Эйфория». Свой диагноз Лихута называть не тал, заверил, что ничего страшного с ним не произошло.

«Врачи сделали все возможное, спасли меня, помогла любовь и забота Таи. Так что теперь с новыми силами за работу», — сказал 58-летний музыкант, добавив, что у них с женой на предстоящий год «большие планы», предстоят и концерты, и гастроли и запись новых песен.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Игорь Лихута — второй муж Таисии Повалий, Они вместе уже более 25 лет. Обих детей у них нет. У певицы есть взрослый сын от первого брака, у продюсера — дочь и сын от двух предыдущих жен.

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