Таисия Повалий рассказала, как ушла от первого мужа к любовнику

Известная певица Таисия Повалий стала гостьей программы на федеральном канале, в эфире которой рассказала о своей личной жизни. Сейчас звезда счастлива в браке с продюсером Игорем Лихутой, однако, прежде чем найти истинную любовь, артистка вышла замуж за музыканта Владимира Повалия, семейная жизнь с которым совсем не ладилась.

Гороскоп на 17 августа: не рубите с плеча, Стрельцы!

По словам знаменитости, со своим первым мужем она могла не видеться месяцами. Супруги были настолько увлечены работой, что порой даже не находили время на семью. Повалий чувствовала, что брак рушится, однако все шло своим чередом. В корне все поменял один нелепый случай.

«Однажды перед новогодними съемками ко мне подошел молодой парень в красном свитере. Позже я узнала, что это продюсер Игорь Лихута. Он заявил, что давно мечтал со мной познакомиться. Я сначала, конечно, на него даже внимания не обратила. Уехала на гастроли. А через неделю раздался звонок. Мы проговорили целый час», — рассказала певица о начале романа со своим нынешним супругом.

Лихута красиво ухаживал за своей возлюбленной: дарил букеты цветов, делал комплименты. Владимир Повалий догадывался об изменах супруги, да и сама Таисия не хотела обманывать мужа. В конце концов, она все рассказала Владимиру, и они разошлись. Сейчас звезда о своем решении нисколько не жалеет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Таисия Повалий ответила на обвинения украинских националистов.