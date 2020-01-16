Судебный пристав погиб в результате стрельбы в мировом суде Новокузнецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра медицины катастроф.

«Мужчина умер в машине скорой помощи, он был в крайне тяжелом состоянии с ранением в брюшную полость, сильный травматический шок», — рассказали медики.

По предварительной информации 5-tv.ru, нападавший Артем П. является участником одного из проходящих там судебных процессов.

Согласно первичной версии, подозреваемый вошел в здание суда на улице Энтузиастов и открыл огонь по приставу. Также ранение получила, находящаяся в этот момент в помещении женщина, являющаяся свидетелем по одному из дел. Она госпитализирована в тяжелом состоянии.