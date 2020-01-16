Сын Светланы Светличной госпитализирован на отделение реанимации

Алексей Ивашов, сын звезды советского экрана Светланы Светличной, госпитализирован на отделение реанимации. Об этом сообщает ФАН.

О состоянии 58-летнего мужчины ничего не известно. Сама актриса заявила, что не будет пока ничего рассказывать, так как ей, итак, очень тяжело.

Алексей Ивашов является старшим сыном советской звезды. Младший умер в 2006 году. После его смерти Светлана и Алексей сильно поссорились из-за наследства.

Позднее отношения еще больше обострились, когда у Светличной начался роман с молодым стилистом Русланом Татьяниным. Ивашов был уверено, что молодому человеку необходимы только деньги, а не любовь разменявшей уже восьмой десяток звезды кино.

Примириться мать и сын смогли только в 2018 году. Об Алексее Ивашове известно, что он далек от шоу-бизнеса и работает стоматологом. У него есть дочь и внук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в августе прошлого года немецкие врачи спасали Светлану Светличную от серьезного недуга.