Немецкие врачи спасают 79-летнюю Светлану Светличную от серьезного недуга

Светлана Светличная появилась на премьере спектакля Mr.Georg Ots в Москве. Вместо привычных коротких платьев и юбок, 79-летняя артистка пришла на театральное событие в брюках, молодежном бомбере и черной шляпке. Актриса поспешила «оправдаться» за смену имиджа.

«Пристал ко мне остеопороз. Никогда не знала, какая это гадость. Ну, думаю, все — прощайте, мини-юбки! » — поделилась знаменитость.

Заболевание, от которого страдает Светлана Светличная, связано с потерей кальция в организме и провоцирует постоянное снижение прочности костей. Остеопороз, в конечном результате, может привести к серьезным переломам, возникающим даже после небольших травм или падения.

« Я оптимист по жизни, стараюсь не обращать внимания на болезнь. Врачи посоветовали лекарство, которое эффективно, если его вовремя колоть в колени. А еще появился немецкий врач, который сказал мне, что у них есть какие-то действенные средства, которые помогают справиться с этим чисто возрастным заболеванием. Скоро обещал привезти », — рассказала Светличная сайту Дни.ру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о секретах «вечной» молодости Светланы Светличной.