Немецкие врачи спасают 79-летнюю Светлану Светличную от серьезного недуга

Светлана Светличная появилась на премьере спектакля Mr.Georg Ots в Москве. Вместо привычных коротких платьев и юбок, 79-летняя артистка пришла на театральное событие в брюках, молодежном бомбере и черной шляпке. Актриса поспешила «оправдаться» за смену имиджа.
Заболевание, от которого страдает Светлана Светличная, связано с потерей кальция в организме и провоцирует постоянное снижение прочности костей. Остеопороз, в конечном результате, может привести к серьезным переломам, возникающим даже после небольших травм или падения.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал о секретах «вечной» молодости Светланы Светличной.