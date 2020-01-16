«Копия папы»: трехлетняя дочка Безрукова попробовала себя в роли актрисы

Российский актер театра и кино Сергей Безруков успевает не только руководить театром и гастролировать с собственной рок-группой «Крестный папа», но и проводить время с детьми и женой. В браке с Анной Матисон у него родилась дочь Мария, которой сейчас три года и сын Степан — ему один год.

В новогодние каникулы Сергей наслаждался семейной идиллией. На свежем фото Безруков широко улыбается, обнимая дочь, облаченную в костюм собаки. Артист пояснил, что снимок был сделан после очередного домашнего спектакля, который устроила наследница для семьи.

«Детские спектакли на дому! Самый популярный персонаж у нас был Джон Сильвер, что вполне понятно!!! Пираты в тренде по-прежнему…. А кем вы были в эти праздники?» — поинтересовался он.

Instagram @s_bezrukov

Поклонники пришли в восторг от такого семейного снимка и осыпали комплиментами Сергея, назвав его прекрасным папой. Многие подписчики отметили внешнее сходство малышки со знаменитым отцом.

«Какая славная у вас дочь, любуюсь ею!»;

«А глаза-то папины, улыбки одинаковые. Очень теплая фотография»;

«Какая открытая улыбка у Маши! Здорово!»;

«Красивые! А Маша вся в отца», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новогоднее фото с детьми Безрукова заставило фанатов растаять.