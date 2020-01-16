  1. Пятый канал
  4. «Копия папы»: трехлетняя дочка Безрукова попробовала себя в роли актрисы

«Копия папы»: трехлетняя дочка Безрукова попробовала себя в роли актрисы

, 12:22 | Мия Субботина Фото 29

Актер показал наследницу в костюме собаки, в котором малышка играла в домашнем спектакле.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @s_bezrukov

Российский актер театра и кино Сергей Безруков успевает не только руководить театром и гастролировать с собственной рок-группой «Крестный папа», но и проводить время с детьми и женой. В браке с Анной Матисон у него родилась дочь Мария, которой сейчас три года и сын Степан — ему один год.

В новогодние каникулы Сергей наслаждался семейной идиллией. На свежем фото Безруков широко улыбается, обнимая дочь, облаченную в костюм собаки. Артист пояснил, что снимок был сделан после очередного домашнего спектакля, который устроила наследница для семьи.

«Детские спектакли на дому! Самый популярный персонаж у нас был Джон Сильвер, что вполне понятно!!! Пираты в тренде по-прежнему…. А кем вы были в эти праздники?» — поинтересовался он.

Instagram @s_bezrukov

Поклонники пришли в восторг от такого семейного снимка и осыпали комплиментами Сергея, назвав его прекрасным папой. Многие подписчики отметили внешнее сходство малышки со знаменитым отцом.

«Какая славная у вас дочь, любуюсь ею!»;

«А глаза-то папины, улыбки одинаковые. Очень теплая фотография»;

«Какая открытая улыбка у Маши! Здорово!»;

«Красивые! А Маша вся в отца», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новогоднее фото с детьми Безрукова заставило фанатов растаять.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.43
0.02 68.37
-0.05
Гороскоп на 16 января: Соединение Сатурна и Плутона в Козероге сулит перемены

Последние новости

12:33
Сотрудника караула Роскосмоса Юрия Гагарина ограбили в Москве
12:25
Первый в России и Восточной Европе центр карбоновой терапии появится в Ленобласти
12:22
«Копия папы»: трехлетняя дочка Безрукова попробовала себя в роли актрисы
12:10
Камеры зафиксировали момент попытки вооруженного ограбления банка в Петербурге
12:06
«Поставили гипс»: Елена Воробей рассказала о своем самочувствии после перелома
11:44
Стало плохо: Ксения Пунтус рассказала следователям подробности падения из окна

Сейчас читают

Ляйсан Утяшева показала подросшую дочку от Павла Воли
Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]