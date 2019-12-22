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«Котики»: новогоднее фото с детьми Безрукова заставило фанатов растаять

, 21:10 | Анастасия Игонина Фото 15

Сосредоточенное наблюдение малышей за происходящим за окном вызвало у пользователей волну умиления.

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Фото, видео: Instagram @s_bezrukov

Сергей Безруков показал предновогоднее фото своих детей. Атмосферный кадр с малышами растрогал подписчиков актера в Instagram.

В кадре трехлетняя Мария и годовалый Степан смотрят в окно, рама которого украшена праздничными гирляндами и искусственными растениями — скорее всего, омелой. На девочке светлый свитер с разноцветными узорами, на мальчике — серая водолазка. Малыш вытянул вперед ручку, что-то показывая сестре за окном.

«Скоро, скоро Новый год! Настроение праздничное. И еще… Хотим снега-а-а-а!» — подписал кадр Безруков.

Instagram @s_bezrukov

Очаровательные малыши тронули сердца фолловеров актера в социальной сети. Пользователи наперебой принялись расхваливать наследников звезды.

«Малыши — котики!»

«Детки класс!»

«Сладкие детки», — умиляются юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Безруков впервые показал лицо годовалого сына.

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