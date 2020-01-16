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В СК раскрыли детали стрельбы в мировом суде Новокузнецка

, 7:47 | Светлана Шевченко Видео 16

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье — «покушение на убийство двух лиц».

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Zamir Usmanov, СК РФ

В региональном Следственном комитете раскрыли детали стрельбы, которая произошла на территории судебного участка № 2 в городе Новокузнецк Кемеровской области.

По версии следствия, утром 45-летний мужчина с ружьем в руках вошел в здание мирового суда, где на входе его остановил судебный пристав. Нападавший ранил сотрудника ФСПП в живот. После чего подозреваемый направился в кабинет, где выстрелил в 43-летнюю свидетельницу по рассматриваемому там делу. Известно, что один из очевидцев успел нажать тревожную кнопку.

Нападавший был задержан сотрудниками Росгвардии.

«Потерпевшие госпитализированы. Судебный пристав в больнице от полученного ранения скончался. На месте работают следователи Следственного комитета, сотрудники полиции», — заявили в пресс-службе СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье — «покушение на убийство двух лиц».

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