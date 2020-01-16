Первые кадры с места стрельбы в мировом суде Новокузнецка

На месте стрельбы в мировом суде Новокузнецка в Кемеровской области работают следователи и криминалисты регионального СК.

К настоящему времени предварительно установлена картина произошедшего. Как сообщал ранее 5-tv.ru, 45-летний Артем П. ранним утром вошел в здание суда с ружьем в руках. Ему попытался дать отпор, находящийся на входе судебный пристав. Свидетель произошедшего нажал тревожную кнопку.

В это время нападавший проследовал в зал суда, где выстрелил в 43-летнюю свидетельницу по делу. Предварительно, у женщины ранение лица и ноги. Подозреваемый был задержан прибывшим на сигнал тревоги нарядом Росгвардии.

Попытавшийся дать отпор судебный пристав скончался на руках медиков. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии и сейчас она находится на операционном столе.

Причины, побудившие мужчину совершить нападение, установит следствие. Пока информации об этом не поступало.