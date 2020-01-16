  1. Пятый канал
  4. Первые кадры с места стрельбы в мировом суде Новокузнецка

Первые кадры с места стрельбы в мировом суде Новокузнецка

, 7:57 | Светлана Шевченко Видео 3

Попытавшийся дать отпор судебный пристав скончался на руках медиков. Получившая тяжелое ранение женщина находится на операционном столе.

На месте стрельбы в мировом суде Новокузнецка в Кемеровской области работают следователи и криминалисты регионального СК.

К настоящему времени предварительно установлена картина произошедшего. Как сообщал ранее 5-tv.ru, 45-летний Артем П. ранним утром вошел в здание суда с ружьем в руках. Ему попытался дать отпор, находящийся на входе судебный пристав. Свидетель произошедшего нажал тревожную кнопку.

В это время нападавший проследовал в зал суда, где выстрелил в 43-летнюю свидетельницу по делу. Предварительно, у женщины ранение лица и ноги. Подозреваемый был задержан прибывшим на сигнал тревоги нарядом Росгвардии.

Попытавшийся дать отпор судебный пристав скончался на руках медиков. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии и сейчас она находится на операционном столе.

Причины, побудившие мужчину совершить нападение, установит следствие. Пока информации об этом не поступало.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.43
0.02 68.37
-0.05
Гороскоп на 16 января: Соединение Сатурна и Плутона в Козероге сулит перемены

Последние новости

7:57
Первые кадры с места стрельбы в мировом суде Новокузнецка
7:47
В СК раскрыли детали стрельбы в мировом суде Новокузнецка
7:37
Сирийская армия готовится дать отпор боевикам в Идлибе
7:25
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Сони Лемешкиной
7:06
Сын Светланы Светличной госпитализирован на отделение реанимации
6:51
Судебный пристав погиб в результате стрельбы в мировом суде Новокузнецка

Сейчас читают

Гороскоп на 16 января: Соединение Сатурна и Плутона в Козероге сулит перемены
Ляйсан Утяшева показала подросшую дочку от Павла Воли
Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]