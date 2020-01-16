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  4. Нелестные высказывания в адрес Зеленского грозят отставкой премьер-министру Украины

Нелестные высказывания в адрес Зеленского грозят отставкой премьер-министру Украины

, 17:42 Эфирная новость 48

Кресло под действующим главой Кабмина зашаталось после публикации аудиозаписи и фотографий с совещания, посвященного вопросам экономики.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

На Украине отставка грозит премьер-министру Алексею Гончаруку. Кресло под действующим главой Кабмина зашаталось после публикации шестиминутной аудиозаписи и фотографий с совещания. Оно было посвящено падению курса гривны и дыре в бюджете Незалежной.

Гончарук спрашивал совета — как объяснить Владимиру Зеленскому, что с экономикой все хорошо. Причем сделать это так, чтобы президент все понял буквально на пальцах, ведь глава государства ничего не смыслит в таких вопросах.

Сейчас жители Украины гадают — уйдет ли Гончарук в отставку после нелестных высказываний в адрес президента, и вообще насколько компетентны люди, которые управляют страной?

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Зеленский изменил призывной возраст на Украине. Президент Незалежной подписал указ о призыве в армию мужчин, достигших 18-летнего возраста.

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