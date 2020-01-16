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Владимир Зеленский изменил призывной возраст на Украине

, 17:37 | Василий Заика Видео 182

Президент Незалежной подписал указ о призыве в армию мужчин, достигших 18-летнего возраста.

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Фото, видео: Zuma\TASS

Тема:
Украинский кризис 355

Президент Украины Владимир Зеленский изменил призывной возраст на Украине. Лидер Незалежной подписал указ о призыве в вооруженные силы в 2020 году мужчин, достигших 18-летнего возраста.

«Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу», — говорится в тексте указа Владимира Зеленского.

В документе отмечается, что весенний призыв на срочную службу на Украине пройдет с апреля по июнь. Осенняя призывная кампания намечена на октябрь — декабрь.

До настоящего указа Владимира Зеленского в Незалежной мужчин забирали служить с 20 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский анонсировал новый обмен пленными в Донбассе.

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