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Путин назначил Медведева зампредседателя Совбеза

, 16:16 | Алиса Маркова Срочная новость 72

Указ глава государства подписал в четверг, 15 января.

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совбеза. Об этом говорится на сайте Кремля. На этот пост глава государства назначил Дмитрия Медведева. Указ российский лидер подписал в четверг, 15 января.

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