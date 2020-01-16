Президент России Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совбеза. Об этом говорится на сайте Кремля. На этот пост глава государства назначил Дмитрия Медведева. Указ российский лидер подписал в четверг, 15 января.
Путин назначил Медведева зампредседателя Совбеза
Сегодня, 16:16 | Алиса Маркова В России Срочная новость 72
Указ глава государства подписал в четверг, 15 января.
Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
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