Звезда «Собачьего сердца» Нина Русланова обратилась за помощью к медикам. По данным 5-tv.ru, вечером в четверг, 16 января, 74-летняя советская и российская артистка пожаловалась на боли в области сердца, когда была дома. По предварительным данным, звезда кино отказалась ехать в больницу. Известно, что актриса страдает аритмией.

Народная артистка России Нина Русланова за годы карьеры сыграла более 150 ролей в различных фильмах. Зрители ее полюбили за такие фильмы, как «Собачье сердце», «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Будьте моим мужем», «Кин-дза-дза» и другие.