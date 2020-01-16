  1. Пятый канал
  4. Звезда «Собачьего сердца» Нина Русланова обратилась за помощью к медикам

Звезда «Собачьего сердца» Нина Русланова обратилась за помощью к медикам

, 18:42 | Алиса Маркова Срочная новость 6 025

У советской и российской артистки возникли осложнения в состоянии здоровья.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Шичалин, пресс-служба Enjoy Movies

Звезда «Собачьего сердца» Нина Русланова обратилась за помощью к медикам. По данным 5-tv.ru, вечером в четверг, 16 января, 74-летняя советская и российская артистка пожаловалась на боли в области сердца, когда была дома. По предварительным данным, звезда кино отказалась ехать в больницу. Известно, что актриса страдает аритмией.

Народная артистка России Нина Русланова за годы карьеры сыграла более 150 ролей в различных фильмах. Зрители ее полюбили за такие фильмы, как «Собачье сердце», «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Будьте моим мужем», «Кин-дза-дза» и другие.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.57
0.14 68.66
0.29
Названы знаки зодиака, которые этой зимой станут героями любовной сказки

Последние новости

20:11
«Хочу стать президентом»: Восьмилетний блогер Арлен Хасапетян снова покорил сеть
20:00
Авария на линейном газопроводе произошла под Петербургом
19:46
Жену «бога Кузи» задержали после трех лет нахождения в бегах
19:33
Максим Дунаевский разводится с седьмой женой ради новой любовницы
19:27
Настя Ивлеева рассказала, как разочаровывает поклонников Элджея
19:21
Делегация Украины в ПАСЕ возобновит работу в ежегодной сессии ассамблеи

Сейчас читают

«Бабушка —то, что надо!»: Жена Юдашкина показала безупречную фигуру в бикини
Ляйсан Утяшева показала подросшую дочку от Павла Воли
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]