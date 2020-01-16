Владимир Путин назвал поступательным развитие отношений с Японией

Владимир Путин отметил поступательное развитие российско-японских отношений. Он встретился с генеральным секретарем Совета нацбезопасности Японии Сигэру Китамуро в Ново-Огарево.

Президент выразил готовность продолжать консультации с японскими коллегами и передал наилучшие пожелания премьеру страны Синдзо Абэ.

Сегодня же Владимир Путин провел ряд телефонных переговоров. С израильским премьером Беньямином Нетаньяху российский лидер обсудил будущий визит в Израиль и участие в мероприятиях Дня памяти жертв Холокоста.

В беседе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем подняли темы ливийского кризиса и ситуации вокруг Ирана.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что японский военный аналитик назвал советский истребитель самым быстрым в мире.