Кончилось лето: какая погода ждет Москву 14 октября

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 14 0

Природа решила не щадить жителей столицы.

Какая погода ждет Москву 14 октября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Погода

EADaily: Москву 14 октября ждет облачная и дождливая погода

Москву 14 октября ждет облачная и дождливая погода, местами — с сильными осадками. Об этом сообщило EADaily со ссылкой на Гидромедцентр.

«Облачно, дождь, местами сильный — такой прогноз ожидает жителей столичного региона в среду, 14 октября» — гласит публикация.

В дневное время температура воздуха в столице будет в диапазоне от плюс девяти до плюс 11 градусов, а ночью — снизится до плюс шести градусов. В Подмосковье днем будет от плюс восьми до плюс 13 градусов, а ночью температура будет в промежутке до плюс четырех градусов.

Также ожидается северный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление будет составлять 751−752 миллиметра ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России в нескольких регионах установились аномальные морозы. Рекордное похолодание наблюдается в Якутии, Магаданской области и на Чукотке. В некоторых областях и в отдельных населенных пунктах температура будет снижаться до минус 20, 25 и 27 градусов, а где-то — до минус 30 градусов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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