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Мое богатство: Виктория Боня ответила хейтерам на обвинения в фотошопе

, 3:16 | Василий Заика Фото 40

«Глазастые» пользователи на одной из последних фотографий спалили экс-участницу «Дом-2», увидев, что она не только сделала руку более худой, но и скрыла старение кожи.

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Фото, видео: Instagram @victoriabonya

Телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня ответила хейтерам на очередную критику за использование фотошопа.

На днях звезда телестройки выложила на своей странице фото, на котором позирует у зеркала в кожаном мини-платье и клетчатом пиджаке и совершенно не подумала, что отражение в нем покажет всю правду.

«Глазастые» пользователи обратили внимание на руку 40-летней знаменитости, которая им показалась чрезмерно тонкой и не однотонной. При этом, отражение конечности Виктории Бони в зеркале выглядит совсем иначе.

Instagram @victoriabonya

Расстроенные поклонники заявили, что пропагандирующая красоту, естественность и спорт Боня не только уменьшила толщину руки, но и таким образом скрыла дряблость кожи, которая выдает возраст.

«Зеркало крутое, с увеличительным эффектом. Рука-то прямо крепкая в зеркале»;

«А кожа рук и ног все равно выдает возраст», — подметили подписчики.

Виктория попыталась оправдаться, но каждый из ответов, утянул ее еще глубже в дебри.

«Наоборот, не стала ничего делать. Это тень так упала», — написала она в ответ на одно из обвинений. А потом попыталась отшутиться в ответ на другое. — «Мои года — мое богатство. Главное, душой не стареть».

Но были и те, что встали на защиту красавицы. Они заверили, что видели Викторию Боню вживую — выглядит она молодо и ухоженно.

К слову, скоро попыткам звезд приукрасить себя на фото и видео придет конец. Как сообщал 5-tv.ru, Instagram объявил фотошопу войну.

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