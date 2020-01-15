Instagram объявил войну любителям фотошопа

Instagram начал борьбу с отретушированными снимками. Портал Tech Radar сообщает, что отфотошопленные снимки теперь будут выглядеть в ленте пользователя размытыми.

По информации издания, нововведение связано с борьбой компании Facebook против фейковых новостей. Отфотошопленные снимки теперь будут помечаться как ложный контент. Уведомление появится, если пользователь захочет открыть размытое фото на весь экран.

Журналисты отметили, что пока алгоритм по выявлению отредактированных снимков работает не безупречно. Один из фотографов выложил цифровую картину, где человек изображен на фоне холмов цветов радуги. Instagram справедливо решил, что это отфотошопленное фото. При этом к другим аналогичным снимкам у соцсети претензий не возникло.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мобильное приложение Instagram получило темную тему.