Гороскоп на 17 января: Луна в Близнецах сулит крупные финансовые поступления

Все рождаются с даром интуитивного зрения, который помогает нам заглянуть за завесу, отделяющую наш мир от духовного царства. Никто не понимает этого лучше, чем вы. Когда мы растем, мы склонны подавлять этот дар и зацикливаться на материальном аспекте существования, также известном как мир «майя». Но вы всегда знали, что в вашей жизни есть более глубокий смысл. Сегодня вас направляют пробуждаться к вашим дарам и развивать свою интуицию с помощью медитации и созерцания.

Как вы думаете, почему йоги и гуру всегда говорят о «жизни в настоящем»? Прошлое не может быть изменено (несмотря на все наши усилия), а будущее еще только разворачивается. Единственное, над чем вы доминируете — это момент. Итак, почему бы не извлечь из этого пользу? Да, есть немного возможностей, которые вы потеряли на пути. Не позволяйте этому быть причиной, по которой вы не берете то, что предлагается вам сейчас.

«Качество над количеством» — это мантра, которая лучше всего описывает январь 2020 года для вас. Вы также можете почувствовать желание применить эту философию в своей личной жизни. Сейчас вы нуждаетесь в содержательных разговорах с вашими близкими. Есть ли область вашей жизни, которая вас утяжеляет? Поделитесь бедами с родными, зная, что они помогут вам найти креативные решения.

Космический совет: у вас есть все, чтобы добраться до финиша.

В настоящее время вы находитесь в выгодном положении. Там, где другие видят проблемы, вы видите возможности. Двигайтесь вперед с уверенностью и изяществом. Помните, что не все будут болеть за ваш успех, когда вы приблизитесь к финишу. Должны ли голоса скептиков как-то повлиять на вашу уверенность? Это выбор, который вам предстоит сделать.

♌ Лев

Сделайте первый шаг, а остальное придет само. Найдите минутку, чтобы услышать то, что говорит вам ваша душа. Делайте каждый день одно незначительное дело, которое, однако, будет приближать вас к вашей цели. Ваша настойчивость вдохновит Вселенную на вмешательство и предоставление правильных возможностей для вашего пути.

Космический совет: прочувствуйте свой путь.

♍ Дева

Узы, которые мы разделяем с нашей душевной семьей, укрепляют и освобождают нас. Они дают нам возможность выразить наше самое подлинное «я» без страха быть осужденными. Сегодня вас просят провести время с друзьями, которые напомнят вам о том, что такое радость и безусловная любовь. Посмотрите, как вы можете поддержать друг друга, и это приблизит всех вас к свету.

Космический совет: укрепите ваши дружеские связи.

♎ Весы

Это момент, когда вы сажаете семена для светлого и полноценного будущего. Некоторым могут быть предоставлены возможности, которые приблизят вас к вашей цели. Другие будут вдохновлены начать что-то свое. Хороший способ сохранить мотивацию — создать доску визуализации, которая будет напоминать вам о том, над чем вы работаете.

Космический совет: начните свое собственное предприятие.

♏ Скорпион

Не позволяйте никому стыдить себя за что-либо. Вы знаете, на что вы способны, и вам не нужен посторонний, чтобы это подтвердить. На этой неделе вы будете особенно харизматичны, это поможет вам вдохновить других людей на перемены. Не забывайте всегда действовать в согласии со своим высшим «я».

Космический совет: используйте свою силу, чтобы вдохновлять других на перемены.

♐ Стрелец

Если верить цветотерапевтам, каждый цвет заряжается своей вибрацией, которая, в свою очередь, влияет на нас на ментальном, физическом, эмоциональном и духовном уровнях. Может, подумаете над тем, чтобы перекрасить в своей комнате стены? Какую энергию вы хотите привлечь в свою жизнь? Например, зеленый стимулирует рост и успех, в то время как фиолетовый поддерживает наши духовные усилия. Тесное сотрудничество с экспертом может помочь вам найти практические решения. Космический совет: узнайте, какой у вас цвет. ♑ Козерог

Вы больше не тот человек, которым были. Но вы до сих пор не превратились в бабочку, которую представляли. Думайте об этом как о процессе инкубации, который готовит вас к огромным изменениям. Есть вещи, которые будут отняты у вас в этом путешествии. Да, вначале это будет больно, как часто бывает с потерей. Но вы скоро поймете — это создает условия для роста.

Космический совет: перестаньте бояться что-либо потерять.

♒ Водолей

Пора задуматься над тем, как перестать смешивать личное и рабочее. Хотите разрыдаться перед большой презентацией на глазах у коллег? Потратить время на то, чтобы обработать свои эмоции, прежде чем идти в рабочее пространство. Помните, вы не хотите, чтобы ваша производительность пострадала.

Космический совет: поддерживайте границу между личным и профессиональным.

♊ Рыбы

Это время роста и расширения — как внутреннего, так и внешнего. Вы заложили основу своими любовью и заботой, которые теперь помогают вам перейти на следующий уровень. Ваш острый инстинкт, печально известный тем, что он никогда не ошибается, ведет вас к риску. Оставьте эмоции, такие как страх и беспокойство, для смертных. Да, на данный момент вам многое неизвестно. Разве это не делает путешествие еще более захватывающим?

Космический совет: ваши инстинкты убийцы подталкивают вас в правильном направлении.

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