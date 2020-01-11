Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 января

На следующей неделе продолжается в целом позитивный для нас период. Планеты требуют от нас вдумчивого поведения, стратегических, далеко идущих планов. Особенно это касается деловой сферы, работы, карьеры. В любовной же сфере, напротив, возможны переменчивость, непостоянство, флирт.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который поможет сгладить углы в непростых ситуациях, а прилив сил направит в плодотворное русло.

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов на следующей неделе будет повышенная энергичность, уверенность в себе и сила воли. Возможно также переоценивание своих возможностей и самоуверенность. В целом рекомендуется заниматься делами, где нужна настойчивость, активность, храбрость.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов предстоящая неделя будет очень гармоничной. Уверенность в себе, собранность, целеустремленность — поведут вас к достижениям и самореализации. Запланируйте на эту неделю важные стратегические дела, так как вам все будет даваться особенно легко.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит напряженная неделя. Главным образом это будет связано с конфликтностью и борьбой с окружающими за интеллектуальное влияние. Возможно, вы ввяжетесь в споры и дебаты, и ни к чему хорошему это не приведет. Также возможны другие виды конфликтов и ссор.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя будет скорее непростой. Внутреннее противоречивое состояние не позволяет трезво оценить ситуацию и принять верные решения. В отношениях с окружающими возможны различные дисбалансы: либо притесняют вас, либо вы слишком многого требуете от окружающих.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя исключительно позитивная. Энергичность, настойчивость и благородство — вот то, что поможет вам проявить себя. Запланируйте те дела, в которых требуется ваш напор, решительность, лидерские качества. Вы будете особенно убедительны в роли лидера и первопроходца.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит период со смешанным влиянием планет. Неделя способствует материальным делам и далеко идущим практическим планам. А вот конфликтность, раздражительность и гнев будут противопоказаны, так как конфликтные ситуации ни к чему хорошему не приведут.

Весы — гороскоп на неделю

Весам на предстоящей неделе хорошо будет настоять на своем и проявить напористость вместо долгих рассуждений и переговоров. Неделя способствует активным действиям с вашей стороны. Избегайте, однако, тщеславия и преувеличения собственной значимости.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоит исключительно позитивная неделя. Взяв под контроль свои чувства, вы уверенно движетесь вперед, опираясь на свою внутреннюю силу. Хорошее самочувствие и уверенность в себе помогают вам в этом. На предстоящую неделю можете запланировать важные дела и построить далеко идущие планы.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов начинается период повышенной энергичности и веры в себя. Это хорошо для экспансии и расширения вашего влияния на окружающих. Однако это может привести и к вспыльчивости, раздражительности, которые пересилят ваше обычное благодушие. Запланируйте дела, требующие активности и напористости.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоящая неделя поможет построить важные стратегические планы. Особая широта мысли и вера в себя помогут высоко поставить планку и поверить в достижимость выдающихся результатов. В таком состоянии и нужно ставить важные цели или заключать серьезные договоренности.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям неделя поможет реализовать их планы, требующие практических действий. В частности, вы можете поработать над реализацией своих идей, добиться выгодных для вас условий. Энергично взявшись за дело, вы сможете заметно продвинуться вперед. Уверенность и сила воли помогут вам в этом.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. Возможны сиюминутные вспыльчивость или обидчивость. Однако движение к стратегическим целям, успех в работе и уважение со стороны окружающих принесут удовлетворение. Особая уверенность в себе поможет позитивно посмотреть на жизнь.

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