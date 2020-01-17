«Это тело всегда прекрасно!» 52-летняя Памела Андерсон разделась для журнала

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон любит и умеет удивлять подписчиков провокационными фото. На этот раз звезда поучаствовала в откровенной фотосессии для журнала мод. На одном из снимков 52-летняя знаменитость предстала абсолютно обнаженной. Эротичный кадр в Instagram опубликовал популярный испанский фотограф Кармело Редондо.

Съемка проходила для итальянского издания глянцевого журнала Vаnity Fair. На соблазнительном фото звезда сериала «Спасатели Малибу» позирует в крупных бигуди на фоне интерьера в розово-бежевых тонах.

Поклонников сексуальный снимок Памелы Андерсон поразил в самое сердце. Фанаты осыпали любимицу комплиментами с ног до головы.

«Всегда креативна и уникальна. Восхищаюсь тобой!»

«Очаровательная богиня!»

«Это тело всегда прекрасно»;

«Красивая и стильная!» — написали фолловеры.

Instagram @carmeloredondofotografo

В конце 80-х Памела Андерсон впервые попала на обложку журнала Playboy. Спустя несколько лет звезда начала сниматься в сериале «Спасатели Малибу», после чего стала одним из главных секс-символов Соединенных Штатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Памела Андерсон взбудоражила подписчиков горячим фото с обнаженным мужчиной.