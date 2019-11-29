  1. Пятый канал
  4. Памела Андерсон взбудоражила подписчиков горячим фото с обнаженным мужчиной

Памела Андерсон взбудоражила подписчиков горячим фото с обнаженным мужчиной

, 15:28 | Мия Субботина Фото 4 300

Знаменитость предстала в соблазнительном костюме на фоне соблазнительного незнакомца.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @pamelaanderson, globallookpress @JB Autissier / Panoramic, via ww

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон любит удивлять поклонников откровенными снимками. В этот раз в кадре артистка предстала в белом комбинезоне с сетчатыми вставками, которые сексуально подчеркнули ее пышные формы. А на заднем плане расположился обнаженный незнакомец, возлегающий на мотоцикле известной марки. Знаменитость разместила откровенное фото на своей странице в Instagram.

«Иногда нам не ясна причина, почему настоящее превращается в вечность», — подписала снимок звезда на французском языке.

Instagram @pamelaanderson

Подписчики пришли в восторг от такой смелой фотографии 52-летней знаменитости. Многие не смогли выразить своего восхищения словами, поэтому оставляли в комментариях эмодзи в виде огня, подчеркивая, что фото получилось невероятно горячим.

«Очень красивая»;

«Великолепная»;

«Потрясающе, шикарная женщина!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Памела Андерсон поблагодарила Путина за освобождение животных из «китовой тюрьмы».

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Гороскоп на 29 ноября: Луна в знаке Козерога расширяет границы ваших возможностей

Последние новости

17:18
Дочка Седоковой навела маме боевой макияж
17:09
Путин объявил 2022-й Годом народного искусства и культурного наследия
17:01
Кража века в Дрездене: обещана награда €500 за информацию о сокровищах
16:53
«Всему свое время»: Валерия рассказала, почему не хочет родить Пригожину ребенка
16:42
Экс-мэра Кирова задержали по подозрению в получении крупной взятки
16:37
Парламент ДНР принял закон о государственной границе

Сейчас читают

Гороскоп на 29 ноября: Луна в знаке Козерога расширяет границы ваших возможностей
Димаш Кудайберген о том, почему носит маску, Игоре Крутом и планах в Южной Корее
«Женщина года»: Жена Реввы в роскошном платье взбудоражила юзеров

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]