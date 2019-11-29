Памела Андерсон взбудоражила подписчиков горячим фото с обнаженным мужчиной

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон любит удивлять поклонников откровенными снимками. В этот раз в кадре артистка предстала в белом комбинезоне с сетчатыми вставками, которые сексуально подчеркнули ее пышные формы. А на заднем плане расположился обнаженный незнакомец, возлегающий на мотоцикле известной марки. Знаменитость разместила откровенное фото на своей странице в Instagram.

«Иногда нам не ясна причина, почему настоящее превращается в вечность», — подписала снимок звезда на французском языке.

Instagram @pamelaanderson

Подписчики пришли в восторг от такой смелой фотографии 52-летней знаменитости. Многие не смогли выразить своего восхищения словами, поэтому оставляли в комментариях эмодзи в виде огня, подчеркивая, что фото получилось невероятно горячим.

«Очень красивая»;

«Великолепная»;

«Потрясающе, шикарная женщина!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Памела Андерсон поблагодарила Путина за освобождение животных из «китовой тюрьмы».