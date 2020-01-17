Более 15 автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон» под Адыгейском

Массовая авария произошла на автодороге М-4 «Дон» под городом Адыгейском. Около 7.20 по московскому времени на трассе столкнулись не менее 15-18 автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя регионального ГУ МВД Байзета Гомлешко.

По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб и трое пострадали, они уже госпитализированы. В качестве предварительной причины инцидента называется туман и гололед.

На месте аварии сейчас работают экстренные службы. Движение на участке дороги регулируется несколькими нарядами ГИБДД. К месту ДТП выехал министр внутренних дел по Адыгее Владимир Алай.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что восемь человек пострадали при столкновении автобусов на остановке в Кирове.