Цифровизация и кадровые перестановки: Каких преобразований ждут от Мишустина

В первоочередные задачи Михаила Мишустина на посту премьер-министра войдет организация исполнения нацпроектов, автоматизация системы госзаказа и либерализация бизнеса. Такое мнение о предстоящих преобразованиях выразили эксперты и близкие к правительству источники «Известий».

Ожидается, что глава Кабмина займется упрощением и цифровизацией процедур, связанных с госзаказом. А поскольку внедрение в работу правительства электронной системы контроля вызвало сопротивление у некоторых чиновников, специалисты полагают, что им придется покинуть свои посты.

Эксперты убеждены, что перевод в «цифру» позволит добиться эффективности, устранить избыточные нормы максимально стандартизировать проводимые процедуры. Выполнить эти задачи вполне возможно в течение двух-трех лет, убежден руководитель направления анализа и прогнозирования ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

Что касается работы отдельных ведомств, не исключается возможность перестановок в Минкомсвязи и расширения функций Минстроя. Кроме того, может быть преобразован формат работы отраслевых министерств с государственными компаниями и корпорациями, полагают в Министерстве финансов. Возможно, что увеличения эффективности расходов государства придется разбить связь ведомств с госкомпаниями.

Еще одно направление предстоящей работы Мишустина — либерализация бизнеса, полагают чиновники.

«Мишустин одержим бизнес-климатом, он будет его улучшать», — отметил собеседник «Известий».

Как отмечает издание со ссылкой на собственный источник, функции Министерства экономического развития России могут свести к развитию и поддержке бизнеса. Эксперты полагают, что цифровое развитие дойдет до такой степени, что может появиться «математическая модель экономического положения россиян».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Мишустин рассказал депутатам Госдумы о планах на новом посту.