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  4. Михаил Мишустин рассказал депутатам Госдумы о планах на новом посту

Михаил Мишустин рассказал депутатам Госдумы о планах на новом посту

, 20:24 Эфирная новость 70

Ранее его кандидатуру на пост премьер-министра одобрили депутаты Госдумы. Не было ни одного голоса против него: три фракции «за», коммунисты воздержались.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru

Госдума утвердила Михаила Мишустина в должности председателя правительства. По закону на процедуру отводится до двух недель, но депутаты управились за шесть с небольшим часов. Утром кандидат Мишустин прибыл в Думу для встреч, а после обеда и пленарного заседания уже получил мандат на формирование правительства. Причем против него — и это исторический момент — не было ни одного голоса, три фракции «за», коммунисты воздержались. Какие задачи видит перед собой новый председатель правительства, узнал Григорий Гривенный. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Мишустин представит состав нового правительства в ближайшие дни.

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