Михаил Мишустин рассказал депутатам Госдумы о планах на новом посту

Госдума утвердила Михаила Мишустина в должности председателя правительства. По закону на процедуру отводится до двух недель, но депутаты управились за шесть с небольшим часов. Утром кандидат Мишустин прибыл в Думу для встреч, а после обеда и пленарного заседания уже получил мандат на формирование правительства. Причем против него — и это исторический момент — не было ни одного голоса, три фракции «за», коммунисты воздержались. Какие задачи видит перед собой новый председатель правительства, узнал Григорий Гривенный. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Мишустин представит состав нового правительства в ближайшие дни.