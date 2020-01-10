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Актриса Бочкарева, подозреваемая в хранении кокаина, поможет наркозависимым

, 5:54 | Ниса Мурзанаева Видео 57

Актриса примет участие в концерте против наркотиков. Об этом рассказала знакомая звезды «Счастливы вместе» монахиня Евфросиния (Матвеева).

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Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official; Youtube@Karina Zieda

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Наталья Бочкарева задержана с кокаином 52

Расследование уголовного дела в отношении Натальи Бочкаревой, задержанной осенью прошлого года по подозрению в хранении наркотиков, завершено. Следствие просит суд оштрафовать актрису театра и кино вместо назначения срока.

После неприятного инцидента звезда сериала «Счастливы вместе» решила уделить время благотворительности. Об этом поведала монахиня Евфросиния (Матвеева), глава «Фонда памяти Преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны Романовой» и член попечительского совета Национального антинаркотического союза.

«Наталья в ближайшее время примет участие в концерте против наркотиков и в помощь наркозависимым. Она выступит на этом мероприятии и как актриса, и как певица. Поверьте, таких отзывчивых людей, как она — единицы», — цитирует матушку Евфросинию КР. RU.

Монахиня подчеркнула, что Наталья Бочкарева «достойна снисхождения», и «что все мы не без греха». Также она рассказала, что актриса в рамках своей школы актерского мастерства неоднократно работала с детьми с ДЦП.

«Она из тех, кто не говорит, не пиарится, а молча делает свое дело. Это большая редкость!» — высказалась монахиня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неугомонные подписчики припомнили Наталье Бочкаревой скандал с наркотиками.

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