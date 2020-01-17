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Макгрегор рассказал, как будет праздновать победу в бое с Серроне

, 11:12 | Карина Бернтгольц Видео 14

Поединок ирландского бойца смешанных боевых искусств и американца состоится 19 января.

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Фото, видео: PA Wire/PA Images, Instagram @ufcrussia

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор на пресс-подходе накануне поединка с американцем Дональдом Серроне, рассказал, как отпразднует свою победу, если ему удастся одолеть своего соперника.

«У меня будет хорошая ночь. Немножечко выпью, затем проведу следующий день с семьей, перенастроюсь и вернусь к тренировкам», — скромно заметил спортсмен в ответ на вопрос корреспондента МИЦ «Известия» Максима Приходы.

Говоря о предстоящем выходе на ринг, Макгрегор отметил, что относится к нему со всей серьезностью.

«Поединок — это поединок. Это кровь, это бой», — резюмировал ирландец.

Встреча Макгрегора и Серроне пройдет в Лас-Вегасе 19 января. Бой покажут в прямом эфире телеканала РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бойцы прогнозируют исход боя Макгрегора и Серроне.

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