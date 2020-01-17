Макгрегор против Серроне: дата, статистика бойцов и коэффициенты

Подготовка к поединку Дональда «Ковбоя» Серроне с Конором Макгрегором проходит сдержаннее, чем обычно. На дуэли взглядов Макгрегор вел себя как никогда сдержанно. Он даже выказал почтение к профессиональному пути, который преодолел Серроне.

Возможно, истинная причина внезапно проявившихся в Коноре светских манер кроется в его неподдельном уважении к противнику. Нельзя забывать, что Дональд Серроне — один из самых ярких бойцов UFC.

5-tv.ru узнал прогнозы поединка, а также выяснил, почему Конор Макгрегор рискует проиграть бой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ufc (@ufc) 15 Янв 2020 в 5:44 PST

Как все начиналось

Впервые атлеты схлестнулись в 2015 году. Макгрегор еще не был чемпионом, зато Серроне уже обзавелся армией поклонников по всему миру в качества бойца MMA. В тот раз спортсмены встретились на пресс-конференции в рамках промоушена двух турниров дивизиона. Помимо Конора и Дональда на мероприятии присутствовали и другие бойцы. Однако настоящей звездой вечера стал именно ирландец.

Конор принялся оскорблять своего будущего соперника на октагоне — бразильца Жозе Алду. Макгрегор заявил, что перейдет в легкий вес после того, как одолеет его. Услышавший это Серроне заявил, что Конору нечего делать в этой категории, потому что там выступают по-настоящему крутые парни. Позже Конор одолел бразильца, но высказывание Серроне не забыл.

Когда и где смотреть

Бой Макгрегора против Дональда «Ковбоя» Серроне состоится в ночь с 18-е на 19 января на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Российские фанаты UFC увидят трансляцию турнира на канале РЕН ТВ в прямом эфире. Кроме того, поединок покажут на канале UFC-ТВ на платформе Ростелекома.

Начало мероприятия намечается на 06:00 по московскому времени. Эксперты и букмекеры выдвигают свои прогнозы об итогах поединка двух именитых спортсменов уже сейчас.

Прогнозы букмекеров

Согласно букмекерским прогнозам, коэффициент Макгрегора составляет ~ 1.31. Более высокие шансы у Серроне ~ 4.22.

Коэффициенты традиционно складываются из статистики бойца и профессионального опыта. Спортивные журналисты отмечают, что букмекеры не учитывают мотивации участников. В то время как часто именно воля к победе доводит спортсмена до нужного результата. Порой это происходит вопреки всяческим коэффициентам и ожиданиям публики.

www.globallookpress.com © Marcel Thomas

Конор Макгрегор — настоящая звезда дивизиона. Его считают своего рода популяризатором UFC. В свое время именно этот ирландец показал, какие деньги на самом деле можно зарабатывать в этом виде спорта. Он успел привыкнуть к красивой жизни и отказываться от нее он точно не намерен. Кроме того, Конор был первым в истории UFC, кто завоевал сразу два пояса чемпиона одновременно.

Серроне в свою очередь — легенда спорта. За все время в UFC он провел боев больше, чем ирландец за всю свою жизнь. Спортсмену принадлежит рекорд по количеству выигранных поединков. Однако ему эта победа необходима не меньше, чем Конору. Американца интересуют не только деньги. Победа над Макгрегором поможет ему уйти из спорта на красивой ноте.

Zuma\TASS

Эксперты отмечают, что шансы Конора на победу могли быть выше, если бы последние несколько лет он больше времени уделял боям, а не шоу-бизнесу. И пусть его команда заявляет, что атлет находится в прекрасной физической форме. Поклонники спортсмена считают, что ирландец заигрался в знаменитость. Кроме многочисленных рекламных контрактов и фотосессий для глянца он побывал на передаче «Вечерний Ургант».

После поражения Хабибу Нурмагомедову спортсмен больше года не выходил в октагон. Вместо тренировок Макгрегор отдавал предпочтение созданию личного бренда. А потому его победа в поединке с Серроне — один большой вопрос.

Статистика бойцов

Воля к победе приводит к небывалым результатам в спорте. Однако на одной мотивации бои не выигрывают, а статистика — беспощадна. Ведь цифры беспристрастны и зачастую выдают спортсмена с головой.

Тип данных Конор Макгрегор Дональд Серроне Количество боев 25 50 Победы 21 36 Поражения 4 13 Отмененные поединки 0 1

Сгонка веса

Кроме деформированных ушей и разбитых лиц на темной стороне смешанных единоборств прячется сгонка веса. Иногда этот процесс для спортсмена оканчивается больницей. Впрочем, даже если этого не происходит, процесс снижения веса все равно остается настоящим испытанием для любого атлета.

Со слов президента UFC Дэйна Уайта, Макгрегор сам попросил о том, чтобы бой прошел в категории полусреднего веса. Ирландец не желает упускать возможности заменить кого-то из участников грядущего турнира между Нурмагомедовым и Фергюсоном. В то же время он понимает, насколько тяжело придется организму при частой сгонке веса.

Серроне при таком раскладе получает небольшое преимущество. Он весит на пять килограммов больше соперника, кроме того он выше. Ирландца, судя по всему, превосходство конкурента не пугает вовсе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Конор Макгрегор отпразднует победу над Дональдом Серроне.