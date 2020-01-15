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Конор Макгрегор рассказал, как отпразднует победу над Дональдом Серроне

, 13:32 | Валентин Черников Видео 16

Поединок между знаменитым ирландцем и американским бойцом смешанных единоборств состоится 19 января.

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Фото, видео: ТАСС / Станислав Красильников, 5-tv.ru

Заявление Конора Макгрегора перед боем с Дональдом Серроне ошарашило поклонников ирландца из числа приверженцев здорового образа жизни. В беседе с корреспондентом МИЦ «Известия» спортсмен рассказал, как собирается отметить победу над Ковбоем.

Пятью годами ранее на пресс-конференции перед очередным боем Макгрегор бросил в лицо Серроне неприютную фразу.

«Бой со мной — это для тебя праздник. После подписания контракта ты позвонишь жене и скажешь: «Детка, мы сделали это — мы богачи, Конор Макгрегор обогатил нас, надевай красные трусики», — объявил Конор.

Американский боец смешанных единоборств не припоминал сопернику тот выпад. Но в беседе с ирландцем о нем напомнили представители СМИ.

«Мы все знаем, как Ковбой с женой будут праздновать или уже празднуют этот бой. А как вы будете отмечать победу и что будете делать, если проиграете?» — прозвучал вопрос.

Макгрегора позабавило напоминание о красных трусах. На этот раз он оказался сдержаннее по отношению к оппоненту.

«Я все равно буду рад драться после долгого перерыва. Я наслажусь боем по полной. У меня будет хорошая ночь, выпью виски, потом проведу время дома с детьми», — ответил спорстмен.

Встреча Макгрегора и Серроне пройдет в Лас-Вегасе 19 января. Бой покажут в прямом эфире телеканала РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru писал, что бойцы прогнозируют исход боя Макгрегора и Серроне.

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