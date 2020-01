Экипаж Андрея Каргинова выиграл «Дакар»-2020 в зачете грузовиков

Экипаж «КАМАЗ-мастер» под руководством Андрея Каргинова победил в 12-м этапе ралли-марафона «Дакар-2020», передает «Интерфакс». Команда взяла первое место в зачете грузовиков с лучшим результатом — 48 часов 33 минуты и 36 секунд.

Andrey Karginov has finished stage 12 and he is set to claim his 2nd overall victory on the world's toughest and biggest rally!



He still needs to cover the @qiddiya Grand Prix and reach the finish podium to take the 🏆#Dakar2020 pic.twitter.com/6sWJS4ilmB