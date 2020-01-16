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«Дакар» проверяет на прочность: КАМАЗ вновь доказывает свое преимущество

, 9:02 Эфирная новость 36

До сегодняшнего вечера механикам запрещено обслуживать машины, экипажи могут рассчитывать только на свои силы.

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Фото, видео: ТАСС/Panoramic, 5-tv.ru

Десятый этап «Дакара» стал настоящей проверкой гонщиков на прочность. До сегодняшнего вечера механикам запрещено обслуживать машины, экипажи могут рассчитывать только на свои силы.

И в этом, кстати, преимущество КАМАЗа: все машины едут вместе, и в случае необходимости помогают друг другу. Первые три места в зачете грузовиков заняли экипажи российской команды: Антон Шибалов, Дмитрий Сотников и Эдуард Николаев.

Организаторам пришлось прервать этап: из-за сильного ветра видимость была практически нулевой. Но еще перед досрочным финишем из гонки едва не выбыл бывший чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, который тоже принимает участие в «Дакаре».

Сергею Карякину, который выступает в классе мотовездеходов, таких проблем удалось избежать. Досрочный финиш оказался ему на руку, в общем зачете он поднялся на второе место. Отставание от лидера — американца Кейси Карри — 46 минут, но впереди еще два этапа, и такой отрыв вполне можно отыграть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели португальского мотогонщика во время седьмого этапа «Дакара».

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