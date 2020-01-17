  1. Пятый канал
  4. Медведев и Мишустин провели встречу с членами российского правительства

Медведев и Мишустин провели встречу с членами российского правительства

, 14:17 | Карина Бернтгольц Видео 20

В ходе мероприятия премьер-министр назвал главной задачей Кабмина исполнение положений Послания Владимира Путина Федеральному Собранию.

Фото: Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев после часового разговора один на один провели встречу с членами российского правительства. Во время мероприятия Медведев обратился к Кабинету министров, который сейчас уже находится в отставке, но продолжает выполнять свои обязанности. Бывший премьер поблагодарил чиновников за работу и пожелал успехов новому главе правительства при выполнении задач.

Мишустин, в свою очередь, заявил, что считает главной задачей Кабмина реализацию Послания Владимира Путина Федеральному Собранию.

«Хочу сказать, что на сегодняшний день все в соответствии с указом президента продолжают исполнять свои обязанности. Прошу вас от этого не отступать. <…> Самое главное на сегодняшний момент — сосредоточиться на исполнении положений Послания президента Федеральному Собранию, которым мы все и занимаемся», — подчеркнул премьер, поблагодарив членов правительства и Дмитрия Медведева за совместную работу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, каких преобразований ждут от Мишустина.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.57
0.14 68.66
0.29
Шесть знаков зодиака, которые могут сойтись с бывшими в 2020 году

Последние новости

14:29
Суд обязал Ренату Литвинову оплатить прошлогодние штрафы в двойном размере
14:25
Крещение Господне: История, традиции и обычаи праздника
14:18
В Ереване нашли тело экс-главы СНБ Армении
14:17
Медведев и Мишустин провели встречу с членами российского правительства
14:08
Девять легковых и грузовых машин столкнулись на трассе под Новосибирском
13:58
Собчак и Богомолов платят за виллу на Мальдивах полтора миллиона рублей в сутки

Сейчас читают

Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Гороскоп на 17 января: Луна в Близнецах сулит крупные финансовые поступления
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]