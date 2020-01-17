Медведев и Мишустин провели встречу с членами российского правительства

Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев после часового разговора один на один провели встречу с членами российского правительства. Во время мероприятия Медведев обратился к Кабинету министров, который сейчас уже находится в отставке, но продолжает выполнять свои обязанности. Бывший премьер поблагодарил чиновников за работу и пожелал успехов новому главе правительства при выполнении задач.

Мишустин, в свою очередь, заявил, что считает главной задачей Кабмина реализацию Послания Владимира Путина Федеральному Собранию.

«Хочу сказать, что на сегодняшний день все в соответствии с указом президента продолжают исполнять свои обязанности. Прошу вас от этого не отступать. <…> Самое главное на сегодняшний момент — сосредоточиться на исполнении положений Послания президента Федеральному Собранию, которым мы все и занимаемся», — подчеркнул премьер, поблагодарив членов правительства и Дмитрия Медведева за совместную работу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, каких преобразований ждут от Мишустина.