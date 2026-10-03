На моноколесе мимо ТЦК: британский блогер-миллионник чудом избежал мобилизации на Украине

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 11 0

Военкомы остановили иностранца в тот момент, когда он вел прямую трансляцию.

Фото, видео: ВКонтакте / Sam Pepper /ysampepper; 5-tv.ru

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Британского блогера Сэма Пеппера едва не забрали сотрудники ТЦК на Украине

Блогер-миллионник Сэм Пеппер из Великобритании, путешествующий по Украине, едва не попал в руки сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата — Прим. ред.). О случившемся стало известно из прямого эфира самого стримера.

Инцидент с британцем произошел прямо на трассе. Пеппера, который передвигается по Украине на электрическом моноколесе и транслирует поездку для своей аудитории, остановил подъехавший белый микроавтобус. Из него вышли сотрудники ТЦК.

Блогер поздоровался с подошедшими, однако разговор быстро закончился. «Людоловы», услышав иностранную речь, передумали проверять у британца документы. Сам стример не осознал серьезность момента и неожиданно предложил остановившим его сотрудникам сесть обратно в машину и вместе добраться до ближайшего населенного пункта. Идея Сэма не нашла отклика.

На фоне серьезных потерь ВСУ в стране все чаще происходят инциденты с сотрудниками ТЦК. Военкомы действуют жестко, и это вызывает сопротивление граждан. Так, на Украине мобилизовали актера и режиссера Евгения Бушмакина, а в июле этого года его родные сообщили о гибели артиста.

Ранее 5-tv.ru писал о массовой охоте на военкомов на Украине. Из-за постоянных угроз значительная часть работников ТЦК хочет перевестись в другие тыловые подразделения.

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