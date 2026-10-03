КНДР выпустила ракету в сторону Японского моря

КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

«Объединенный комитет начальников штабов заявил, что обнаружил запуск, не вдаваясь в подробности», — говорится в публикации.

Как отмечается, подобный инцидент в последний раз происходил 13 дней назад, 20 сентября. Тогда КНДР с разницей в несколько часов выпустила две баллистические ракеты малой дальности из района Вонсан в сторону Японского моря.

Как утверждает агентство Reuters со ссылкой на южнокорейских военных, снаряд оказался баллестческой ракетой.

Агенство со ссылкой на японский телеканал NHK передало, что ракета предположительно упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

«Баллистическая ракета была выпущена из Вонсана», — говорится в сообщении Рейтер со ссылкой на военных.

«Голубой дом» Южной Кореи заявил, что созывает заседание Совета национальной безопасности в связи с запуском ракеты КНДР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что КНДР испытала крылатую ракету с технологией искусственного интеллекта. За испытаниями лично наблюдал председатель КНДР Ким Чен Ын. Он положительно оценил военное значение новой тактической крылатой ракеты.

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