Наташа Королева поздравила Николаева с юбилеем, показав его архивные фото

Талантливый артист Игорь Николаев отмечает юбилей — 17 января ему исполнилось 60 лет. Со знаковой датой певца поздравили родные, друзья, коллеги по шоу-бизнесу, а также бывшая супруга — Наташа Королева. Звезда на своей страничке в Instagram выложила трогательное видео и праздничное пожелание музыкальному мэтру.

Королева была замужем за Николаевым около девяти лет, но несмотря на расставание им удалось сохранить дружеские отношения.

«С днем рождения Игорек, Игоряша, Игорь Юрьевич! Живи долго, будь счастлив и наполняй своей красивой музыкой этот мир, делая его прекраснее и добрее! С любовью, Натуся!» — трогательно написала артистка.

Instagram @koroleva__star

В коротком видеоролике поп-дива показала, как менялся Николаев — с детских лет и до сегодняшнего возраста. Несмотря на то, что именинник отреагировал на праздничное пожелание сдержано, чувствовалось, что крепкая дружеская связь между артистами жива до сих пор.

«Спасибо, Наташа, за поздравление! Помню только хорошее! Счастья тебе!» — поблагодарил Николаев.

Поклонники в комментариях завалили Королеву комплиментами — многие восхитились мудростью эстрадной исполнительницы, которой хватило сил сохранить уважение к бывшему мужу после расставания.

«Красивое поздравление»;

«Наташа ты умница»;

«Наташенька какая Вы молодец»;

«Какое милое поздравление! Усы тоже трансформировались» — пишут фолловеры.

Нынешняя жена в диалог с экс-возлюбленной мужа вступать не стала. На своей странице в Instagram она лаконично и нежно поздравила любимого.

«С Днем рождения, мой любимый человек!» — написала певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Игорю Николаеву присвоено звание народного артиста РФ.