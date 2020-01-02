«Теперь и документ есть»: Игорю Николаеву присвоено звание народного артиста РФ

Певец и композитор Игорь Николаев стал народным артистом России. Указ был подписан президентом Владимиром Путиным 31 декабря. Об этом рассказал на своей странице в Instagram сам музыкант.

«Вот оно, утро первого дня 2020 года! Каким он будет?.. А последний день 2019 был просто волшебным! Листайте!», — похвастался Николаев.

Сообщается, что почетное звание артисту присвоено «за большие заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

«Поздравляю от души!!! Абсолютно заслуженная награда!!!», — поздравил коллегу народный артист РФ Дмитрий Маликов.

«Поздравляю с Новым годом и со званием, которое у тебя было много-много лет! Обнимаю тебя, всенародный любимец! Это Высшее Звание!!!» — присоединился к нему народный артист РСФСР Владимир Винокур.

«Поздравляю, дорогой, это прекрасно! Тот случай, когда удивлен. Думал, что ты уже давно народный», — признался заслуженный артист РФ Леонид Агутин.

Свои поздравления оставили в комментариях также Александр Васильев, Марина Федункив, Наталья Подольская, Марина Газманова, Юлия Савичева, Валерий Сюткин, Марк Фишман и многие другие известные люди, а также просто поклонники Игоря Николаева.

«Ты уже давно народный, а теперь еще и документ есть!», — написал один из них.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова похвасталась огромной гардеробной, которую подарил ей муж.